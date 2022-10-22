 حسام حبيب: أسرتي تتلقى شتائم بشعة.. ومحيطون بشيرين قالوا لبناتها إني هقتلهم - بوابة الشروق
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حسام حبيب: أسرتي تتلقى شتائم بشعة.. ومحيطون بشيرين قالوا لبناتها إني هقتلهم

أحمد علاء
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 7:03 ص | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 7:03 ص

قدم المطرب حسام حبيب، اعتذارا بسبب ما قال إنهم تعرضوا له بسبب أزماته مع طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن أسرته تلقت رسائل هاتفية تحمل ما أسماها "شتائم بشعة".

وأشار إلى أنه يجد حرجا شديدا في المشاركة في تجمع عائلي يتم عقده كل يوم جمعة بين أفراد أسرته.

ولفت إلى قرر الرد على شيرين بسبب ما أسماه "الأذى" الذي تعرضت له أسرته، وفق قوله.

وتحدث حبيب عن علاقته ببنات شيرين، حيث وصفها بأنها كانت جيدة جدا، حتى تدخل محيطون بشيرين وأبلغوهن بأنه - أي حبيب - سيقتلهن، وفقا لروايته.

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