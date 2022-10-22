الولايات المتحدة وكينيا تبحثان تصعيد النزاع في شمال إثيوبيا

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بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مكالمة هاتفية مع نظيرته الكينية مونيكا جوما، المخاوف المشتركة بشأن تصعيد النزاع في شمال إثيوبيا وخطورة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم كل يوم.

وهنأ مساعد الرئيس الأمريكي جوما على تعيينها كأول مستشارة للأمن القومي في كينيا وفق بيان نشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني اليوم السبت.

وحث سوليفان حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية لتيجراي المجتمعة في بريتوريا بجنوب إفريقيا لإجراء محادثات على الاتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية والوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية وانسحاب إريتريا والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار في السنة المالية الجارية وحدها استجابة للجفاف في القرن الإفريقي وهو ما يمثل أكثر من نصف التمويل الإنساني للمنطقة لمعالجة هذا الوضع.

وأكد الجانبان من جديد على الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وكينيا، وتعهدا بتعميق التعاون بشأن التحديات الإقليمية والعالمية.