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ضبط 684 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

مباحث المرور بمحافظة كفر الشيخ
مباحث المرور بمحافظة كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 11:53 ص | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 11:53 ص
شنت إدارة مرور كفر الشيخ اليوم السبت، حملة مرورية بمدن سيدي غازي والحامول، وبلطيم وسيدي سالم تحت إشراف العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 684 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.

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