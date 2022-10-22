آلاف الأشخاص يتظاهرون في برلين تضامنا مع المحتجين في إيران

تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في برلين لإبداء تضامنهم مع الاحتجاجات في إيران.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الألمانية بأن مجموعة كبيرة من الأفراد الوافدين من أنحاء متفرقة من أوروبا تجمهروا عند عمود النصر في برلين اليوم.

ووفقا لتقديرات الشرطة الأولية، شارك نحو 37 ألف شخص في المظاهرة وتتوافد الحشود من جميع الاتجاهات إلى المظاهرة.

وكان العديد من الإيرانيين قد وصلوا بالفعل من عشرات المدن خلال ليلة أمس وصباح اليوم الباكر لدعم الاحتجاجات المنتقدة للنظام في إيران والمستمرة منذ خمسة أسابيع.

ودعت إلى المظاهرة منظمة "نساء.. حرية.. حياة" المعنية بمواجهة القمع والتمييز في إيران.

ودعمت العديد من المنظمات الدعوة، ومن المقرر أن يشارك المتظاهرون في مسيرة من ميدان "جروسر شتيرن" إلى الحي الحكومي في برلين. ويردد المتظاهرون شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

كما دعا إلى المظاهرة الناشط الإيراني المعروف حامد إسماعيلون، وبعد وفاة زوجته وابنته، أصبح إسماعيلون ناشطا في المظاهرات في الخارج ضد إيران، ولقيت عائلته حتفها على متن طائرة ركاب أوكرانية قُصفت بالقرب من طهران في يناير 2020.