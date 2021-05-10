تفاصيل وفاة طالب في حادث تصادم قبل ساعات من خطوبته بالشرقية

شيع المئات من أهالي قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس في الشرقية، جنازة شاب في الرابعة والعشرين من عمره، توفى جراء حادث تصادم بين سيارة ميكروباص كان يستقلها رفقة صديق له وبين سيارة نقل (جامبو) في نطاق مركز بلبيس.

وأودى الحادث بحياة الشاب ومسن كان بين مستقلي السيارة، فيما أصيب صديق الشاب بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

ووقع الحادث قبل ساعات من خطوبة الشاب المتوفي، فيما كان الشاب وصديقه في طريقهما لشراء هدية لخطيبة الأول قبيل خطوبتهما.

ونعت كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشاب المتوفي، في بيان كان نصه: تنعى كلية الإعلام وفاة محمد يحيى، الطالب بقسم الإعلام بكلية الدراسات العليا، إثر حادث أليم، داعين الله تعالى أن يظله بسحائب رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شاب مصابًا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، وجثتين لشاب ومسن.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة جامبو في طريق ميت حمل بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع كل من: محمد يحيى زكريا، 25 سنة، طالب في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، مقيم في قرية تل روزن بمركز بلبيس، ومحمد محفوظ محمد عطوة، 65 سنة، مقيم في قرية الجوسق بمركز بلبيس، وإصابة أحمد عادل صابر خليل، 23 سنة، طالب، مقيم في قرية تل روزن بمركز بلبيس.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، والتحفظ على الجثتين في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.