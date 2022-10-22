ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في أيرلندا خلال سبتمبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة يوم الجمعة، ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة خلال سبتمبر الماضي، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في غضون خمسة أشهر في الشهر السابق.

وذكر المكتب أن أسعار السلع المصنعة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6.1% على أساس سنوي، وهي أسرع من الارتفاع بنسبة 4.7% في أغسطس.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية تسليم المصانع بنسبة 8.9% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار منتجات الألبان التي زادت بنسبة 53.2%.

كما سجلت أسعار الأخشاب ومنتجاتها زيادة سنوية كبيرة بنسبة 32.4%.

كما زادت أسعار المبيعات المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 10.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت السلع المصدرة بنسبة 5.9% فقط.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء بنسبة 44.9% سنويا خلال الشهر الماضي، وأسعار مواد التشييد بنسبة 16.6%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.4% بعد تراجعها بنسبة 2.2% خلال الشهر السابق.