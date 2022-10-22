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تجهز جماهير ريال مدريد احتفالا خاصا لكريم بنزيما، مهاجم الفريق الملكي، خلال مباراة إشبيلية التي ستقام على ملعب سنتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوريب الاسباني.

وأوضحت تقارير صحفية مساء اليوم السبت، أن كريم بنزيما سيقدم الكرة الذهبية للجماهير قبل موقعة إشبيلية، إلى جانب تحديد مدة غيابه عن المباريات المقبلة للمرينجي بداعي الإصابة.

وحضرت جماهير ريال مدريد أوراق ذهبية اللون احتفالا بتتويج كريم بنزيما بالكرة الذهبية الأولى في تاريخه.

ومن المتوقع أن يغيب بنزيما عن مباراتي ريال مدريد ضد إشبيلية ولايبزيج بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

وكان ريال مدريد قد أعلن اليوم السبت إصابة بنزيما وغيابه عن مباراة إشبيلية وفي انتظار تطور حالته الفترة المقبلة.