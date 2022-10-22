اقترح برلماني بتدشين أرشيف صحي لكل مواطن منذ لحظة ميلاده

تقدم النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان؛ لتدشين "أرشيف صحي" لكل مواطن في مصر منذ لحظة ميلاده.

وقال "شكري"، في مقترحه، إن قطاع الصحة في مصر شهد اهتمامًا غير مسبوقًا، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمنظومة الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على الأصعدة كافة على مدار 8 سنوات، وهو ما انعكس بوضوح من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن.

وتابع: "إذا تحدثنا بلغة الأرقام، سنجد زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة لتصل إلى 258 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنةً بـ175 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما تم زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة 6% ليصل إلى 7 مليارات مقارنةً بـ6.6 مليار جنيه في عام 2019/2020، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل".

واقترح "شكري"، تدشين أرشيف صحي لكل مواطن بدءًا من ميلاده حتى وفاته يشمل هذا الأرشيف الأدوية التي كانت تتعاطاها الأم في أثناء الحمل ونوع الولادة طبيعية أم قيصرية، وفصيلة دمه، والأمراض التي أصيب بها، والتطعيمات التي حصل عليها، ومستوى السمع والإبصار، هل هو مدخن؟ هل يتعاطى أي نوع من المكيفات، على أن يستمر هذا السجل مع المواطن إلى أن يصل مرحلته الجامعية، ويتم تحديثه باستمرار من خلال المتابعة السنوية، سواء عن طريق الوحدات الطبية بالمدارس والجامعات أو عن طريق التأمين الصحي.

وذكر عضو مجلس النواب، أن تدشين أرشيف صحي لكل مواطن أمر متعارف عليه في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن عمل الأرشيف سيسهل الكثير على المواطنين، وسيوفر الكثير على مقدمي الخدمة الصحية لتقديم العلاج الأمثل، كما سيصبح لدى الدولة قاعدة بيانات متكاملة يمكن من خلالها قياس الحالة الصحية لجموع المواطنين.