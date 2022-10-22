طرد الرئيس الصيني السابق من مؤتمر للحزب الحاكم

أخرج الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو، خارج قاعة يعقد بها مؤتمر للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في واقعة غير مسبوقة وبدون تفسير معلن.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن موظفين طلبوا من هو جينتاو (79 عاما) الذي حكم البلاد بين عامي 2003 و2013، ويعتبر من المعسكر الإصلاحي، النهوض من المقعد المجاور لمقعد الرئيس شي جين بينج في الصف الأول بقاعة قصر الشعب، كما حاول موظف اقتياد جينتاو من ذراعه، وتم إخراجه خارج القاعة.



وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الغربية، على ما يبدو الرئيس الصيني السابق وهو يتحدث بإيجاز مع موظفين في القاعة، قبل أن يقتاده رجلان إلى الخارج.



وحاول جينتاو أن يأخذ معه وثائق كانت على طاولته وتعود على ما يبدو إلى الرئيس شي جين بينج، لكن الأخير تمسك بها، وأعقب ذلك محادثة لنحو الدقيقة بين جينتاو والموظف، ليخرج الرئيس السابق من القاعة في النهاية، حيث رافقه موظف ممسكا بذراعه حتى خروجه.



وأجرى هو جينتاو قبل خروجه حوارا قصيرا مع الرئيس الصيني شي جين بينج الذي رد من دون أن ينظر إليه، ومع رئيس الوزراء لي كه تشيانج، الذي ربت على كتفه.



ولم يصدر أي تفسير رسمي حول الواقعة، بينما لم ترد السلطات الصينية على أسئلة وكالة "فرانس برس" في هذا الشأن، ولم توضح وسائل الإعلام الحكومية ما حدث.



وظهر هو جينتاو في افتتاح المؤتمر الأحد الماضي، وقد بدت عليه علامات التقدم بالسن فيما شعره أبيض بالكامل.



وجرت الواقعة اليوم السبت، بعد دخول الصحفيين إلى قصر الشعب في بكين لتغطية المراسم الختامية لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، وقبل التصويت بالإجماع من قبل نحو 2300 مندوب من الحزب الشيوعي الصيني على إدراج "الدور المركزي" للرئيس الحالي شي جين بينج في ميثاق الحزب.