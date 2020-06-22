وصول 6 من مصابي تفجير مقديشو للسعودية لتلقي العلاج

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الجمعة، ستة مصابين صوماليين من الجرحى الذين أصيبوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مقديشو لتلقي العلاج في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أنه كان في استقبال المصابين الصوماليين لدى وصولهم مدينة الرياض ممثلون عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الصحة، وسفير الصومال لدى المملكة سالم معو حاجي، حيث تم نقل المصابين فور وصولهم عبر سيارات إسعاف مجهزة إلى عدة مستشفيات كلٌّ حسب حالته.

وتبنت حركة "الشباب" الصومالية، في 20 أغسطس الماضي، تفجيرا بسيارة مفخخة استهدف فندقا وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وأسفر هذا التفجير، عن سقوط 21 قتيلا ونحو 40 مصابا.