أفادت تقارير إعلامية، بمقتل 4 جنود من قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد في محافظة أبين جنوبي البلاد، بعبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم "القاعدة"، مستهدفة دورية أمنية للحزام.



وزادت في محافظة أبين العمليات الإرهابية، حيث تشهد المديريات الوسطى فيها نشاطا لتنظيم "القاعدة" الذي تشن عناصره بين الحين والآخر هجمات على الجيش والأمن تخلف عادة ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.



وفي 22 أغسطس الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين، من العناصر الإرهابية.