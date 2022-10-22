الأهلي: ديفيز واحد من أفضل 3 مدربين في العالم

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن التعاقد مع المدير الفني ديفيد ديفيز لتولي قيادة الفريق الأول لكرة اليد جاء ضمن سياسة النادي لتطوير كل منظومة النشاط الرياضي، وفقا لاحتياجات الفرق الرياضية المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر الجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد قال العوضي: "هناك دعم كبير من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والذي شكل لجنة برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي، أمين الصندوق؛ لتقديم كل الدعم للنشاط الرياضي وتقييم احتياجات الفرق التي تطمح لتحقيق البطولات وإرضاء جماهير النادي".

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع ديفيد ديفيز يأتي كونه واحدًا من أفضل ثلاثة مدربين لكرة اليد في العالم ووصل إلى نهائي أوروبا 4 مرات مختلفة خلال مسيرته التدريبية.

وأوضح العوضي أن المفاوضات استغرقت فترة طويلة إلى أن تمت من أسبوع تقريبا لإقناع ديفيز بالعودة إلى مصر مجددا بعدما حقق طفرة سابقة مع المنتخب المصري عام 2019.

وأشار العوضي إلى أن المدير الفني الإسباني عاش في مصر سنتين ويعلم جيدا كل كبيرة وصغيرة عن كرة اليد في مصر وحقق تطورا كبيرا في كرة اليد المصرية.

وقال العوضي إن ديفيز يعلم تاريخ الأهلي جيدا وحجم المتطلبات التي يحتاجها للنجاح مع الفريق وكلها عوامل تلقى دعما كبيرا من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وفي ختام حديثه وجه العوضي الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الخطيب على الدعم اللامحدود الذي تحظى به إدارة النشاط الرياضي بالنادي وتوفير كل متطلبات الفرق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن نتائج المرحلة القادمة ستعكس حجم التطوير والرؤية التي يهدف إليها.