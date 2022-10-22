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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان بجنوب غربي الصين اليوم السبت.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان في المنطقة الغربية من سيشوان.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.