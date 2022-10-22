 زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سيشوان الصينية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سيشوان الصينية

د ب أ
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 7:26 م | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 7:26 م

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان بجنوب غربي الصين اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان في المنطقة الغربية من سيشوان.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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