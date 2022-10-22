مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب توكتوك بكفر الزيات

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في انقلاب "توكتوك"، داخل أحد المجاري المائية بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب مركبة "توكتوك" كان يستقلها 4 أشخاص في أحد المجاري المائية على طريق قرية "إبيار - طنطا"، بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص يدعى "محمد. أ" وإصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، من بينهم حالة حرجة، لشخص يدعى "يوسف، ا "، وتم تحويله إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، والجثة وباقي المصابين لمستشفى كفر الزيات العام.

وحرر محضر بالواقعة، وتم انتشال مركبة التوكتوك من الترعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.