المرصد السوري: غارات إسرائيلية قرب دمشق تستهدف شحنة أسلحة إيرانية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الضربات التي شنتها إسرائيل على مشارف العاصمة السورية دمشق كانت تستهدف شحنة أسلحة إيرانية.

وذكر المرصد، الذي يراقب أعمال العنف في سوريا منذ عام 2011، أن الشحنة كانت متجهة إلى ميليشيات تعمل بالوكالة عن إيران في سوريا.

وأضاف أنه سمع دوي انفجارات قوية قرب مطار دمشق الدولي ومواقع على مشارف مدينة دمشق وفي مناطق جنوب العاصمة.

وأعلن مصدر عسكري سوري في وقت سابق، أن إسرائيل استهدفت مواقع في محيط العاصمة دمشق.

وقال المصدر العسكري في بيان: "حوالي الساعة 23.03 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأفاد سكان يعيشون في جنوب العاصمة دمشق، بأن صوت انفجار كبير سُمع جراء قصف أو تصدي لقصف صاروخي إسرائيلي طال مناطق جنوب العاصمة، ولم تسمع أصوات مضادات أرضية كما جرت العادة اثناء قيام اسرائيل بالقصف على مناطق جنوب العاصمة.

وقصفت إسرائيل مواقع في محيط مطار دمشق الدولي منتصف شهر سبتمبر الماضي أدى لمقتل 5 جنود سوريين.

وشنت إسرائيل أكثر من مئة غارة وقصف جوي طال أغلبه محيط العاصمة دمشق ومناطق أخرى من سوريا راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف مارس عام 2011.