فرض فريق مانشستر يونايتد التعادل أمام تشيلسي بهدف لمثله في اللقاء الذي اقيم على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وظلت المباراة سيجال بين الفريقين في وسط الملعب، حيث جاءت الدقائق الأخيرة والتي شتعلت فيها بشكل مرتفع، حيث سجل لتشيلسي جورجينيو من ضربة جزاء، أخطأ فيها البديل سكوت مكتومناي الذي جاء تأثيره بالسلب على فريقه حيث ارتكب ضربة جزاء ضد البديل الآخر أرماندو برويا في الدقيقة 87.

وانتظر الجميع صافرة نهاية المباراة، تدخل البرازيلي كاسيميرو ليلعب رأسية من عرضية لوك شاو غالطت الحارس كيبا وسكنت الشباك في الدقيقة 95.

وكاد تشالوباه أن يسجل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 73 بعد عرضية من ميسون ماونت ورأسية اصطدمت بالعارضة.