«سيخ كباب» يثير حيرة رجال الشرطة في ألمانيا

يبدو أنه من الصعب تجنب دونر كباب (شاورما اللحم) في ألمانيا، ويبدو أن اللفائف المليئة بلحم الضأن المقطعة على الشوايات العمودية العملاقة باتت تباع في كل زاوية.

ومع ذلك، بلغ الأمر مداه مع إحدى السيدات في ألمانيا يوم الجمعة، عندما تعرضت سيارتها لحادث مع أحد أسياخ الكباب.

وقالت الشرطة إن المرأة، 38 عاما، لم تستطع تجنب الاصطدام بعقبة غير عادية أثناء قيادة سيارتها في بلدة لينز أم راين الشرقية الصغيرة.

وانتهى الأمر بسيخ الكباب تحت السيارة، مما جعلها عاجزة عن الحركة.

ولم يتضح بعد كيف انتهى المطاف بذلك السيخ على الطريق، وقالت السلطات إنه سيتعين على الشرطة "زيارة العديد من مطاعم الكباب القريبة كجزء من التحقيق".