شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما ضاريا على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم؛ بسبب تصريحاته بشأن تقنين سناتر الدروس الخصوصية.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "السنتر دلوقتي بقى جميل ولذوذ وحبوب"، معتبرا أن القرار يضر أي جهود تستهدف تطوير التعليم.

وعبر عن استغرابه الشديد من أن الوزارة كانت على مدار عام كامل تعمل على غلق مراكز الدروس الخصوصية، مبديا استيائه من حديث الوزير وتركيزه على 47 مليار جنيه تجمعها مراكز الدروس الخصوصية.

وتساءل أديب: "الوزير قال السناتر بتعمل 47 مليار جنيه .. يعني ناخد منهم شوية ضرائب ويولع التعليم".

كما أبدى استغرابه من عدم وجود معارضة قوية لهذا القرار، متسائلا عن موقف مجلس النواب إزاء ما أعلنه وزير التعليم.

وكان وزير التعليم، قد أكد أنه سيتم ترخيص مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) لضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وتأخذ الدولة حقها من جهة أخرى، موضحا أن عوائد الدروس الخصوصية تصل إلى ما يقرب 47 مليار جنيه .