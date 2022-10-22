- شاشات للعرض بالقاعات.. والأعداد بالمئات

- تنسيق داخلي قبل القبول بمجموعات مشاهير المدرسين!

- الأسعار تبدأ من 20 جنيها وتصل إلى 500 في بعض المناطق

- المراكز تعطي أولويات حجز القاعات للمدرسين أصحاب الشهرة وعدد الطلاب الأكبر

- ولي أمر: تقنين السناتر يمثل شهادة وفاة للمدرسة



منذ أيام قليلة، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أمام مجلس النواب، خطة لحوكمة سناتر الدروس الخصوصية، للسيطرة عليها والحد منها لصالح أولياء الأمور، مؤكدا أن هذا التقنين، لن يجعلها بديلا للمدارس؛ لأنها موجودة منذ عقود وستظل المدارس تعمل كما هى، مع ضرورة تأمين الطلاب فى هذه الأماكن.



ولاقى ذلك ردود فعل متباينة، فبينما يعتبر البعض من المختصين بالتعليم، الخطة، أنها قرار واقعي يخفف من أسعار الدروس الخصوصية في السناتر، إلى جانب وضعها تحت رقابة ومتابعة لأعمالها، ما يضمن خروجها بالجودة المطلوبة، عارضها آخرون، من بينهم أسامة هيكل، وزير للدولة للإعلام السابق، والذي قال في منشور على فيسبوك:" الترخيص لما يسمى بالسناتر قرار خاطئ.. وآثاره مدمرة".



وانضم الإعلامي عمرو أديب، إلى هذا الرأي، قائلا في برنامجه:«السيد وزير التربية والتعليم رمى الفوطة البيضاء وأعلن استسلام الحكومة المصرية للدروس الخصوصية واستخدم المثل الأمريكاني لو مكنتش قادر عليهم اشتغل معاهم».



وفي السياق ذاته، عبّرت سميرة (ولي أمر لطالب بالمرحلة الإعدادية)، عن رفضها لتلك الخطة، لـ "الشروق" قائلة: "إننا كنا ننتظر من الوزارة أن تقف إلى جانبنا لحمايتنا من بيزنس التعليم، بدلا من تشجيعه وتبريره، فما حدث يعتبر كتابة شهادة وفاة للمدرسة".



بينما رأى آخر، أن ما حدث استجابة للواقع، بدلا من العيش في الأحلام الوردية، وترديد أناشيد تتغنى بالمعلم والمدرسة وطابور الصباح، وكل زمن وليه أحكامه.



وللمزيد من التفاصيل، وبغية تكوين الصورة الواقعية عن عالم سناتر الدروس الخصوصية، قررت "الشروق" أن تعايش التجربة بشكل كامل.



البداية كانت من وليد عمرو (عمل لفترة مساعدا لمدرس في سنتر بالعباسية)، والذي تحدث لـ"الشروق" قائلا: "إن طلاب الثانوية العامة يتعاملون مع المرحلة على أنها محطتين، أولها سنة أولى وثانية ثانوى، والمحطة الثانية ثالثة ثانوي والتي توصف بـ"ليفل الوحش"، وكل مرحلة ولها أسلوبها الخاص في التعامل معها، سواء من الطالب أو السنتر.



ويضيف: "المدرسين والمراكز لهم تصنيفات، فمنهم المناسب للمرحلة الأولى، ومنهم من يكون شغله الشاغل المرحلة الثانية، لدرجة أن هناك بعض المدرسين في السنة الثالثة، يطلبون من الطالب شهادة ثانية ثانوى، ليقفوا على مستواه بشكل عام، وفي المادة الخاصة بهم بوجه خاص في عملية تشبه تنسيق الجامعات".



ويستكمل: "أما الحجز للسنة الثالثة، فيبدأ أحيانا مع شهر ديسمبر(يكون الطالب لم يكمل التيرم الأول من السنة الثانية)، خاصة مع المدرسين أصحاب الشهرة والصيت الواسع، والذي يمتد أحيانا لمحافظات، ويكون الحجز في الغالب بمبلغ مالي، ويتفاوت هذا المقابل من مادة لأخرى ومدرس إلى آخر، ويستحوذ المدرسين الأكثر شهرة، على النسبة الأكبر من الطلاب، لدرجة أن بعضهم يخصص أكثر من قاعة أثناء الحصة، يتواجد في إحداها، ويتابعه الباقون من خلال شاشات تنقل ما يشبه البث التلفزيوني، خاصة مع وصول عدد طلاب القاعة الواحدة إلى 200".



ويذكر نمط آخر، وهو أن بعضهم يستخدم في تنظيم حصصه المنصات الإلكترونية مثل "زووم"، ويكون دفع المقابل عن طريق تحويلات المحافظ الإلكترونية.



ويوضح أن هناك سياسة متبعة لدى القائمين على المدارس في مسألة تخصيص القاعات وعددها، والتي تحكمها معايير شهرة المدرس وعدد طلابه؛ فكلما زاد عدد طلابه أصبحت الأولوية له.



والمحطة الثانية من تجربة "الشروق"، كانت التوجه الفعلي لأحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة إمبابة بالجيزة، والذي يحتل طابقين بأحد العقارات، وأول ما لفت انتباهنا كان الزحام الشديد من الطلاب على سلالم العقار من بدايته، مع وجود صعوبة في الوصول للموظف المسؤول عن الحجز وتنسيق المواعيد، والذي وجهنا إليه أسئلة واستفسارات عن الحجز وأنظمته المتبعة- بهوية مموهة-، فأجب قائلا: "لا بد أن يكون الحجز قبل العام الدراسي وذلك للاستفادة من الخصم، مقارنة بالدفع حاليا، وأن التكلفة ستحسب بكل حصة بشكل منفرد والتي تبدأ من 30 جنيها لمواد مثل الدراسات الاجتماعية، وتزيد قليلا في مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والتي تصل إلى 50 جنيها في الحصة، متضمنة ساعتين للشرح، ومذكرة مطبوعة".



ومن شمال الجيزة لجنوبها، تواصلنا تليفونيا مع أحد مراكز منطقة "فيصل" والذي كان لديه مرونة أكبر في مسألة الحجز، حيث أكد أنه لا توجد مشكلة في البدء متأخرا، ولكن هناك بعض المدرسين قد اكتفوا بالأعداد، موضحا أن سعر الحصة في مواد المرحلة الإعدادية تبلغ 20 جنيها منفصل عنها المذكرات الخارجية، ومع وجود عرض ترويجي وهو أن تكون الحصة الأولى للطالب مجانا.



وصورة أخرى من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، والتي أظهرت صعوبة كبيرة في الحجز بالنسبة لمرحلة الثانوية العامة، مشيرة إلى أن المتاح حاليا بالنسبة إليهم هو النظام "البرايفت" وأن تكون الحصص بالمنزل والتي تبلغ 500 جنيه في المتوسط كما ذكر المسؤول عن الحجز.



* الأسماء الواردة غير حقيقة للحفاظ على خصوصية أصحابها وبناءا على رغبتهم.