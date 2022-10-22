الخارجية التونسية: تشكيل خلية لعودة طفلة الأربع سنوات في أقرب وقت

أعلنت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء الجمعة، عن تشكيل خلية من عدة وزارات لاتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لعودة الطفلة التونسية ذات الأربع سنوات من إيطاليا، والتي وصلت إلى الحدود الإيطالية على متن قارب هجرة غير شرعية بمفردها.

وذكر بيان للوزارة: "إنه في إطار المتابعة الحثيثة لوضع طفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية لعملية هجرة غير شرعية، ووفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم تشكيل خلية تضم وزارات الشئون الخارجية والعدل والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لاتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لعودتها إلى أرض الوطن".

وأضاف البيان أن المندوب العام لحماية الطفولة سيتوجه إلى إيطاليا لاستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية بروما والقنصلية التونسية في بلارمو، والسلطات الإيطالية المختصة، لتأمين عودة الطفلة إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب وقت ممكن.