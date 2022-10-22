قال المهندس أنور أمين، مدير الشركة المنفذة لمحور سميرة موسى، إن محور سميرة موسى إضافة إلى محور حسب الله الكفراوي، يساهمان في حل مشكلة الكثافات المرورية الضخمة، الناجمة عن انتقال السيارات من جنوب القاهرة للوصول إلى التجمع أو مدينة نصر، باستخدام الطريق الدائري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المحور يتيح الانتقال من حلوان لمدينة نصر خلال 25 دقيقة، موضحًا أنه يتيح الانتقال من المعادي إلى مطار القاهرة خلال نصف ساعة فقط.



ونوه إلى أن القاهرة أصيبت بـ«تصلب شرايين»، معقبًا: «الانتقال من المعادي إلى مطار القاهرة في الماضي كان يستغرق وقتًا كبيرًا، القاهرة جالها تصلب شرايين، ولو بقي الوضع كما هو عليه لأصبحنا في مأساة».



وأشار مدير الشركة المنفذة لمحور سميرة موسى، إلى أن الدولة تنفذ مشروعات للكباري في العديد من المناطق بخلاف القاهرة، قائلًا إن شركته تنفذ كباري ضمن المشروع القومي «حياة كريمة» تخدم الموطنين في قرى القشيش ونوى بشبين القناطر، إضافة إلى كباري أخرى في سوهاج.



وتابع: «الدولة والقيادة في الدولة تبحث عن مكان المواطن وتخدمه، محور سميرة موسى تكميلي لمحور حسب الله الكفراوي، ويستهدف في المقام الأول توزيع الكثافة المرورية على طريق التجمع وطريق السويس ومدينة نصر».





