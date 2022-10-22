وفاة الفنان السعودي خالد سامي بعد صراع مع المرض

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توفي مساء الجمعة الفنان السعودي خالد سامي (60 عاما) بعد صراع مع المرض.

وقال ابنه فيصل في تغريدة على "تويتر": "لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيرًا. ‏والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفنّي خالد سامي) انتقل إلى رحمة الله بسبب تداعيات صحيّة".

وكان خالد سامي يعاني من أزمة صحية بدأت عقب إجراء عملية زراعة كبد، إذ إن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى.

ودخل خالد في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين عن العمل لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

يذكر أن خالد سامي هو ممثل ومؤلف ومخرج، شارك في العديد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية والمسرحيات.

ومن أبرز أعمال خالد سامي عائلة أبو رويشد وطاش ما طاش وأبو العصافير.