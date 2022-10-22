 ضبط 22 مركبة مخالفة والتحفظ عليها خلال حملة مرورية بطنطا - بوابة الشروق
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ضبط 22 مركبة مخالفة والتحفظ عليها خلال حملة مرورية بطنطا

علاء شبل
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 11:51 ص
نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اليوم السبت، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وضبط 22 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية، قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، ومركبات التوك توك، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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