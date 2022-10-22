قال الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، إنه وقع على عقد مع الأهلي منذ فترة قصيرة، وإنه متشوق جدا للعمل داخل النادي الذي يعلم حجم شعبيته ومكانته.

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة لتقديم المدير الفني لوسائل الإعلام أكد ديفيز أن الأهلي منحه الفرصة للعمل على مشروع جديد لتحقيق إنجازات مع النادي وتلبية طموحات وأحلام الجماهير من خلال التواجد على منصات التتويج في البطولات التي يشارك بها الفريق.

وأعرب عن سعادته بأداء الفريق أمام بنفيكا البرتغالي وحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة لملاقاة بطل ألمانيا ماجديبرج.

وأكد ديفيد ديفيز أنه على تواصل مع بعض اللاعبين من الجيل الذي تواجد معه أثناء قيادته للمنتخب عام 2018 والتي شهدت حضوره خلال تلك الفترة بصحبة أسرته وكان هناك 5 لاعبين من الجيل الحالي مع الأهلي تعامل معهم، وكان حريصا على تعلم اللغة العربية أثناء وجوده في تلك الفترة.

ويتولى ديفيد ديفيز القيادة الفنية الفريق عقب ‏نهاية مشاركة «رجال يد الأهلي» في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، التي تقام ‏حاليا في المملكة العربية السعودية، وتنتهي يوم الاثنين المقبل 24 أكتوبر الجاري.

ويمتلك ديفيد ديفيز مسيرة مميزة كلاعب في عالم كرة اليد، وحصل على بطولة دوري ‏أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا سنة ‏‏2005.

وخلال مسيرته التدريبية عمل ديفيز في أندية ومنتخبات عديدة، وسبق له قيادة نادي ‏Vardar‏ ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيزبريم المجري.‏

وحقق المدير الفني الإسباني العديد من الإنجازات، أبرزها حصوله على لقب أحسن مدرب ‏في دوري أبطال أوروبا 2020، والتتويج ببطولتي الدوري والكأس في مقدونيا 2022، إلى ‏جانب الفوز بلقب كأس المجر.‏