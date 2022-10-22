رئيس منظمة ميموريال الحقوقية الروسية يلقي خطابا في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام

قالت منظمة "ميموريال" الحقوقية الروسية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ناشط الحقوق المدنية البارز في موسكو، ورئيس المنظمة، يان راشينسكي، سيلقي خطابا، نيابة عن المنظمة، في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في 10 ديسمبر القادم.

ويرافق رئيس المنظمة (63 عاما)، التي تم حلها في روسيا، لانا استيميروفا، التي كشفت والدتها عن جرائم حرب روسية، بين أمور أخرى، بوصفها موظفة بالمنظمة في الشيشان، بشمال القوقاز. وكانت والدتها قد توفيت في عام 2009.

كما ستذهب الجائزة أيضا إلى المحامي أليس بيالياتسكي، رئيس منظمة "فياسنا" الحقوقية، المسجون في بيلاروس، ومنظمة "مركز الحريات المدنية" الحقوقية الأوكرانية.

وصرحت المديرة التنفيذي للمنظمة في كييف، أوليكساندرا رومانتسوفا بأن هؤلاء الذين تم تكريمهم هذا العام سيبذلون قصارى جهدهم لمنع الحروب- مثل تلك التي يتم شنها الآن ضد أوكرانيا.

ويتم منح جائزة نوبل للسلام مع عشرة ملايين كرونة سويدية (895 ألف دولار أمريكي)، ويتم تقديمها في العاصمة النرويجية، أوسلو.

وكانت منظمة "ميموريال" المعروفة دوليا، قد تم حلها العام الماضي، بناء على أوامر السلطات الروسية، بسبب ما يزعم من انتهاك القانون.