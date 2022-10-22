بايدن يتوقع تحولاً لصالح الديمقراطيين بفضل التحسن الاقتصادي

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توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحولاً لصالح الديمقراطيين في نهاية حملة انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر المقبل، وذلك بفضل تحسن الوضع الاقتصادي.

وقال الرئيس للصحفيين في البيت الأبيض، قبل أقل من 3 أسابيع من الاستحقاق: "كان هناك الكثير من التذبذب، فقد تقدم الجمهوريون، وتقدمنا نحن، وهكذا دواليك"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "تباينت استطلاعات الرأي كثيراً. أعتقد أننا سنرى تحولاً آخر لصالحنا في الأيام الأخيرة"، وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة تقدم الجمهوريين.

وستكون انتخابات التجديد النصفي حاسمة لأنها قد تحرم الديمقراطيين من الأغلبية في الكونجرس.

لكن جو بايدن اعتبر أن الناخبين يرون "أخبارا سارة على صعيد الاقتصاد" الذي يُعتبر نقطة ضعفه في ظل ارتفاع التضخم.

ونوّه الرئيس الأمريكي بالانخفاض التدريجي لأسعار المحروقات بعد أن ارتفعت بشكل حاد، وانخفاض معدل البطالة في معظم أنحاء البلاد، وإعلان الجمعة "أكبر خفض على الإطلاق في عجز الميزانية الفدرالية".

وأكد أن الجمهوريين يعتزمون إلغاء الحد الأدنى للضريبة على الشركات الكبيرة و"مضاعفة" التخفيضات الضريبية للأثرياء.

وأضاف: "هذا النوع من السياسة فشل في الماضي وسيفشل مرة أخرى"، في إشارة إلى اجراءات مماثلة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب.