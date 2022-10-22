أكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف مع السيتي في البريميرليج تحت قيادة جوارديولا

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نجح مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا في الوصول إلى الهدف رقم 601، في مسابقة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على برايتون بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما بالبريميرليج.

تولى بيب جوارديولا تدريب السيتي في موسم 2016- 2017، ومنذ هذا التاريخ والفريق السماوي يقدم عروضاً مميزة ويحطم أرقاماً تاريخية في محلية وقارية.

"الشروق" يرصد في التقرير التالي أكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف مع مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا في مسابقة الدوري الإنجليزي.

1- رحيم سترلينج: لعب 194 مباراة، سجل 85 هدفاً.

2- سيرجيو أجويرو: لعب 125 مباراة، سجل 82 هدفًا.

3- جابريل خيسوس: لعب 159 مباراة، سجل 85 هدفاً.

4- كيفين دي بروين: لعب 193 مباراة، سجل 52 هدفاً.

5- رياض محرز: لعب 124 مباراة، سجل 39 هدفاً.

6- أيلكاي جوندوجان: لعب 166 مباراة، سجل 38 هدفاً.

7- برناردو سيلفا: لعب 177 مباراة، سجل 31 هدفاً.

8- فيل فودين: لعب 108 مباراة، سجل 30 هدفاً.

9- ديفيد سليفا: لعب 123 مباراة، سجل 25 هدفاً.

10- ليروي ساني: لعب 90 مباراة، سجل 25 هدفا.