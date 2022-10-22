نفت عائلة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، اتهامات بالفساد في بيان رسمي.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، البيان الذي أصدرته عائلة نيمار، اليوم السبت، تتبرأ فيه من خطاب المرشح لرئاسة الجمهورية لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والذي قال فيه في وقت سابق أن نيمار يخشى أن يراه فائزًا في الانتخابات ضد جاير بولسونارو ويكشف اتفاقًا مزعومًا تم إبرامه مع الرئيس الحالي حول ديون نيمار مع الإيرادات الفيدرالية.

ونفت أسرة نيمار التصريح الخاطئ الذي أدلى به مرشح رئاسة الجمهورية باستخفاف مطالبين المسؤولين بإثبات خلاف ذلك الفترة المقبلة.

وكان لولا قد أشار خلال مقابلة إذاعية إلى اجتماع بين نيمار الأب بولسونارو ووزير الاقتصاد باولو جيديس في عام 2019 للحديث عن عملية فرض 69 مليون ريال برازيلي كضرائب وغرامات على عائلة نيمار.