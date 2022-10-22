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مصر
غدا.. انطلاق «المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022» بمشاركة اقتصاديين ومفكرين وخبراء
التنمية المحلية والمالية تنسقان لإطلاق الموازنة التشاركية في المحافظات الفترة المقبلة
السكة الحديد: إعادة تشغيل واختصار وتعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارا من اليوم السبت
مصر تدين الهجوم على ميناء الضبة اليمني.. وتحمل جماعة الحوثي مسئولية التصعيد
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مصرع 15 شخصا وإصابة 40 آخرين في حادث سير وسط الهند
ثلثا الحالات تتعرض لكسور.. «حوادث منزلية» سبب دخول 44% من أطفال المغرب للمستشفيات
أوساط اقتصادية في ألمانيا تحذر من توقف الإنتاج بسبب أزمة الطاقة
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
صلاح يقود حلم ليفربول لكسر عقدة تاريخية أمام نوتينجهام
بيريز وتشو يخضعان لعقوبات في سباق فورمولا-1 الأمريكي
«ذا أثلتيك» تُبرز إحصائية خاصة لـ صلاح في الموسم الحالي
رأي
فن
حسام حبيب يروي قصة السيارة التي كتبتها شيرين باسمه
حسام حبيب: أسرتي تتلقى شتائم بشعة.. ومحيطون بشيرين قالوا لبناتها إني هقتلهم
خالد سليم لجمهوره في حفل كامل العدد بأوبرا الإسكندرية: حبايب قلبي.. حتة مني
حسام حبيب عن علاقته بشيرين: أوضة نومنا كانت محطة مصر.. اللي عاوز يدخل كان بيدخل
مال وأعمال
أعمال
مواطن
المالية: تأكيد ستاندرد آند بورز على صلابة الاقتصاد المصري يعكس توازن السياسات المتبعة
ستاندرد أند بورز تبقي على تصنيف مصر الائتماني عند درجة B
الإسكان: تنفيذ وتسويق نحو 35 ألف وحدة سكنية بواسطة صندوق تمويل المساكن حتى الآن
حوادث وقضايا
ضبط 684 مخالفة مرورية بكفر الشيخ
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب توكتوك بكفر الزيات
ضبط 22 مركبة مخالفة والتحفظ عليها خلال حملة مرورية بطنطا
قنا.. إصابة تلميذ سقط على رأسه لوح خشب في أثناء تواجده داخل المدرسة
تليفزيون