غدا.. انطلاق «المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022» بمشاركة اقتصاديين ومفكرين وخبراء

التنمية المحلية والمالية تنسقان لإطلاق الموازنة التشاركية في المحافظات الفترة المقبلة

السكة الحديد: إعادة تشغيل واختصار وتعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارا من اليوم السبت