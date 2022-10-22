أعلنت السلطات المكسيكية، أن حريقا هائلا اندلع إثر تحطم ناقلة للوقود وسط البلاد، ما دفع إلى إجلاء المئات من مناطق سكنية اجتاحتها ألسنة اللهب.

وحسب خدمة الحماية المدنية، فقد اندلع الحريق بعد تحطم ناقلة للوقود إثر اصطدامها بجسر بالقرب من خط سكة حديد في بلدية أجواسكالينتس وسط البلاد، ما أدى إلى اندلاع النيران في المنازل المجاورة وتصاعد أعمدة الدخان.

وأكدت الخدمة عدم وقوع إصابات من بين 800 إلى ألف شخص الذين تم إجلاؤهم من المنطقة السكنية بالقرب من مكان الحادث.

وأشارت أيضا إلى اعتقال سائق الشاحنة الذي اصطدم بالجسر وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.