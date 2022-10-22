 بايدن يفصح عن نواياه بالنسبة للانتخابات الرئاسية عام 2024 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يفصح عن نواياه بالنسبة للانتخابات الرئاسية عام 2024

د ب أ:
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 9:31 م
أعرب الرئيس الأمريكي جو بادين عن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024، مشيرا إلى أن السيدة الأولى جيل بايدن تدعمه في مسعاه، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

ونقلت قناة "إم إس إن بي سي" عن بايدن قوله : "لم أتخذ هذا القرار الرسمي، لكنها نيتي. اعتزم الترشح مجددا. ولدينا الوقت لاتخاذ ذلك القرار".

وأضاف بايدن للقناة أنه لم يعلن الترشح رسميا لأن "سلسلة كاملة من القواعد ستنطلق" بمجرد إعلانه.

وأوضح: "لا بد أن أعامل نفسي كمرشح اعتبارا من تلك اللحظة ".

وأضاف: "تعتقد زوجتي أننا نقوم بعمل شديد الأهمية وأنني لا يجب أن أتخلى عنه".

وذكر الرئيس في وقت سابق أنه قد يكون من المبكر للغاية أن يعلن قرارا، بحسب موقع "أكسيوس". وترددت تكهنات عن احتمال انتظاره حتى 2023 ليعلن ترشحه رسميا.

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