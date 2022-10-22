الإحصاء: مهتمون بإجراء دراسة حول تأثير حرب أوكرانيا على الأسرة المصرية ودخلها

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز بصدد إجراء دراسة حول تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على الأسرة المصرية ودخلها، مؤكدًا على اهتمام الإحصاء بتلك الدراسة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الجهاز يعمل ضمن الدراسة على عينة القوى العاملة وبحث الدخل والإنفاق، معلنًا الانتهاء من الدراسة خلال شهر بالكثير، والاستعداد لإعلانها أسوة بدراسة أثر جائحة كورونا على الأسرة المصرية.



وذكر أن الجهاز يجري التعداد الاقتصادي في مصر كل 5 سنوات، والذي يضم كل مقومات الأنشطة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية على كل المستويات، قائلًا إن مستهدفات هذا العام، تشمل وجود تعديل وإضافة في إطار المنشآت الاقتصادية في مصر.



وأشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن حصر المناطق الصناعية ضمن التعداد، بتنسيق كامل ومتكامل مع هيئة التنمية الصناعية، وحصر كل المنشآت الاستثمارية، بتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.



وتابع: «نستعد من خلال مؤتمر لكل الأجهزة والوزارات المعنية، لتحديد الإطار العام للمنشآت في مصر، خرجنا بنتائج أكثر من ممتازة في مجال تحديد القطاع الخاص في مصر، والخاص الرسمي وغير الرسمي، ويضم الأخير أكثر من 2 مليون منشأة معظمها متناهية الصغر».



ونوه إلى أن وجود 2 مليون منشأة بدون أي تسجيل أو بيانات يمثل عبئًا على اقتصاد الدولة، مختتمًا: «هذا القطاع الدولة تسعى لضمه على القطاع الخاص الرسمي، لضمان أن كل ما يتم تصنيعه ودخوله في المنتج يكون مضمونًا وتحت رقابة الدولة، ويستفيد من الإمكانيات التي تحددها الدولة وعدم التهرب من الضرائب».



وأعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استعداد الجهاز، لإجراء التعداد الاقتصادي الجديد 2023- 2022، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء العمل الميداني في يوليو 2023.



وأشار بركات، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان بدء إطلاق المرصد الإحصائي، أنه سيتم لأول مرة إجراء المسح للعمالة المصرية خارج المنشآت، مضيفا أنه سيتم لأول مرة حصر المناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية والحرة.