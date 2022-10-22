في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر الاقتصادي، قام المركز بإعداد استطلاع للرأي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر على عيّنة من المنشآت الاقتصادية في مصر في مختلف القطاعات للتعرف منهم على آراءهم وتطلعاتهم بشأن المؤتمر الاقتصادي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تقييم 81.2% أهمية عقد مؤتمر اقتصادي في الوقت الحالي بدرجات تتراوح ما بين 8 و10 درجات، و6.6% بدرجات تتراوح من 5 إلى 8 درجات، و6.1% قيَّموا أهميته بأقل من 5 درجات.

كما قيم 79.9% من المنشآت الاقتصادية بالعيّنة قدرة المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده يوم الأحد على الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات الاقتصادية في الوقت الحالي بدرجات تتراوح ما بين 5 و10 درجات، مقابل 18.1% قيَّموا قدرته على ذلك بأقل من 5 درجات.

وجاءت قضية دعم عمليتي الاستيراد والتصدير على رأس الموضوعات التي ترى المنشآت الاقتصادية ضرورة مناقشتها خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، بما في ذلك من تذليل معوقات التصدير، وتيسير إجراءاته (34.4%)، وزيادة الفرص التصديرية، وفتح أسواق جديدة والمشاركة في المعارض الدولية (15.6%)، وكذلك تذليل معوقات الاستيراد وحل مشكلات الاعتمادات المستندي (11.6%).