80 ألف شخص يشاركون في مسيرة في برلين تضامنا مع المحتجين في إيران

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم السبت، في شوارع العاصمة الألمانية برلين تضامنا مع الاحتجاجات الحالية في إيران.

وأشارت تقديرات الشرطة إلى أن نحو 80 ألف متظاهر احتشدوا من مختلف أنحاء أوروبا عند عمود النصر والمناطق المحيطة به. ومن ثم توجهت مسيرة عبر المنطقة الحكومية بالعاصمة الألمانية.

تم تنظيم المظاهرة من قبل منظمة مدافعة عن حقوق المرأة ومعنية بمواجهة القمع والتمييز في إيران.

وتحدث الناشط الإيراني المعروف حامد إسماعيلون، الذي قتلت زوجته وابنته إثر اسقاط طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران في عام 2020، خلال المظاهرة في برلين.

ودعا إسماعيلون المجتمع الدولي إلى وقف المفاوضات النووية مع إيران وطرد السفراء.

وقال إسماعيلون (45 عاما)، الذي قوبل بترحيب من جانب المحتجين، : "لدينا جميعا أحلام ولن تتحول أحلامنا إلى حقيقة إلا إذا تحررت إيران من أغلال الجمهورية الإسلامية".

كانت المظاهرة في برلين سلمية، و وصفتها الشرطة بأنها "خلت فى معظمها من الاضطرابات".

ودعا المتظاهرون مرارا وتكرارا إلى الإطاحة بالنظام الإسلامي في إيران، وهتفوا "الموت لخامنئي".

يذكر أن مظاهرات حاشدة انطلقت ضد الحكومة الإيرانية منذ خمسة أسابيع، بسبب وفاة الشابة مهسا أميني /22 عاما/ أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية في منتصف سبتمبر الماضي، بعد أن تم القبض عليها بسبب مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي.