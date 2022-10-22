«الشيوعي الصيني» يعلن خلو قائمة أعضاء اللجنة المركزية من اسم رئيس الوزراء

خلت قائمة الأعضاء الجدد للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من اسم رئيس الوزراء لي كه تشيانج، والتي صدرت في ختام أعمال مؤتمر الحزب اليوم السبت.

ويعني هذا أنه لم يكن مؤهلا لعضوية اللجنة الدائمة للمكتب السياسي وهي أقوى هيئة لصنع القرار في الحزب.

وكان لي قد أعلن بالفعل أنه لن يترشح مرة أخرى في الاجتماع السنوي لمؤتمر نواب الشعب في مارس الماضي، بعد فترتين في المنصب.

ومع ذلك، كانت هناك تكهنات بأنه ربما يصبح رئيسا للبرلمان، مما كان سيجعله فعليا ثاني أقوى مسؤول سياسي بعد الأمين العام للحزب الشيوعي، الرئيس شي جين بينج.

وخلت قائمة الأعضاء الجدد في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أيضا من اسم رئيس البرلمان الحالى لي تشان شو.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول جلسة عامة غدا الأحد للموافقة على تشكيلة المكتب السياسي الجديد ولجنته الدائمة.

ومن المتوقع أيضا أن يكون شي أمينا عاما للحزب، لولاية ثالثة نادرة، متجاهلة حدود العمر والفترة، التي يتم احترامها تقليديا.