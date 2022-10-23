الفاتيكان والصين تمددان اتفاقا سريا بشأن تعيين الأساقفة

قرر الفاتيكان تمديد اتفاق بشأن تعيين الأساقفة الكاثوليك مع الصين لعامين إضافيين.

وأعلن الكرسي الرسولي اليوم السبت: "أن جانب الفاتيكان ملتزم بمواصلة حوار محترم وبناء مع الجانب الصيني من أجل تنفيذ مثمر للاتفاق ومزيد من تطوير العلاقات الثنائية، مع نظرة إلى دعم بعثة الكنيسة الكاثوليكية ومصلحة الشعب الصيني".

وأعلن البابا فرنسيس في منتصف أيلول/ سبتمبر خلال زيارته لكازاخستان أنه مستعد لزيارة الصين في أي وقت.

ووافقت الفاتيكان وبكين في الاتفاقية على الاشتراك في تعيين الأساقفة في البلاد البالغ عدد سكانها نحو 4ر1 مليون شخص. ولم تتضح كيفية القيام بذلك، حيث لم يتم نشر نص الاتفاقية مطلقا.

وعادة ما يكون للبابا القرار الوحيد في تعيين الأساقفة، لذلك يخشى منتقدون من التدخل الصيني.