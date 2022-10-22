كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن القضاء البلجيكي رفض، الجمعة، تسليم الإمام المغربي حسن إيكوسين إلى فرنسا، التي أصدرت بحقه سابقا مذكرة توقيف أوروبية، وتم اعتقاله على خلفيتها من قبل السلطات البلجيكية.

فيما أعلن محامو الإمام المغربي، وفقا لنفس الصحيفة، أن موكلهم رفع دعوى ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يتهمه فيها بـ"التشهير".

ويواجه إيكوسين في فرنسا اتهامات "بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف"، لا سيما ضد الجالية اليهودية والنساء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

رفض القضاء البلجيكي الجمعة تسليم الإمام المغربي حسن إيكوسين إلى فرنسا، وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" نقلا عن محاميه البلجيكي نيكولا كوهن، فيما استأنفت النيابة العامة البلجيكية القرار على أن تحسم القضية بعد 15 يوما.

وكان الإمام، الذي اعتقل في بلجيكا في 30 سبتمبر على خلفية مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها فرنسا، طعن في قرار تسليمه إلى باريس حيث يواجه اتهامات "بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف" لا سيما ضد الجالية اليهودية والنساء، فيما اعتبر محاميه أنه قد يتعرض "لمحاكمة غير عادلة في فرنسا".

وتوارى الإمام المغربي عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة الفرنسي في نهاية أغسطس السماح بطرده إلى بلده الأصلي، انسجاما مع قرار لوزير الداخلية جيرالد دارمانان بترحيله، والذي رفض في وقت سابق من قبل المحكمة الإدارية إثر طعن تقدم به إيكوسين.

وكانت محاميته الفرنسية لوسي سيمون قد أكدت أن موكلها "احترم القانون الفرنسي بشكل حرفي من خلال مغادرته" الأراضي الفرنسية. واعتبرت المحامية أنه "لا يمكن استغلال القانون ولا سلطات الادعاء لأغراض سياسية، وربما كان من الضروري أن تذكر بلجيكا بذلك".

وتشكك لوسي سيمون في صلاحية مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحق موكلها، مؤكدة أنها تعتمد على "مخالفة" ترى أنها "غير مثبتة". وقد تساءلت في بداية سبتمبر "لماذا يجري البحث عنه؟ لماذا السعي إلى إعادته؟".

ونقلت "لو باريزيان" الجمعة عن مصدر قضائي، قوله إن الإمام المغربي رفع دعوى ضد لوزير الداخلية الفرنسي ردا منه على تصريحاته عبر محاميه بتهمة "التشهير".

واتهم محامو إيكوسين، دارمانان بناء على تصريحات أدلى بها إلى قناة "بي إف إم" الفرنسية، وصفه فيها بـ"المنحرف، الهارب والانفصالي"، وأن "لديه ما يخفيه، وفر من العدالة".

وكان وزير الداخلية الفرنسي عبر عن سعادته عند توقيف الإمام المغربي من قبل الشرطة البلجيكية، وقال في تصريح إنه "سعيد باعتقال" حسن إيكوسين.

وأضاف دارمانان وقتها: "يسعدني اعتقال إيكوسين من قبل الأجهزة البلجيكية التي أشكرها بصدق"، مؤكدا أن "التهرب من قرار الطرد من الأراضي الوطنية جريمة يدينها قانون العقوبات".

وكان دارمانان قد أعلن في نهاية يوليو الماضي طرد هذا الداعية لأسباب تتعلق "بأمن الدولة".

ويأتي ذلك على خلفية اتهامات ضده باعتماد "خطاب دعوي تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلاموية تتعارض مع قيم الجمهورية". ومنذ ذلك الحين يشكل الإمام محور جدل قانوني.

كما أن الإمام المغربي سبق وأن أثار جدلا للمرة الأولى في 2004 بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية في خطاب ألقاه حول فلسطين. واعترف لاحقا بأن "تعليقاته غير لائقة" واعتذر. وظهر اسمه مجددا بانتظام في الصحافة والمناظرات العامة في فرنسا.

ويتابع 178 ألف مشارك قناة إيكوسين على منصة يوتيوب حيث يلقي عبرها دروسا وخطبا حول الإسلام في الحياة اليومية، من الفقر إلى العنف وغيرها.

وإيكوسين، وُلد في فرنسا وقرر عند بلوغ سن الرشد ألا يطلب الجنسية الفرنسية حسب ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية. فيما أولاده الخمسة وأحفاده الـ15 فرنسيون يقيمون في شمال فرنسا.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن الرباط تراجعت عن منح السلطات الفرنسية التصريح القنصلي الذي يسمح لها بترحيل إيكوسين إلى المغرب. وكان دارمانان قد أعلن سابقا أن المغرب مستعد لاستقبال الداعية المغربي.