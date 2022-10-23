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فيديو.. نائبة: يجب تنفيذ خارطة الطريق الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بمصداقية

النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
هديل هلال
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 11:58 م
قالت النائبة نيفين الطاهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تنفيذ خارطة الطريق الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بمصداقية أهم شيء في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن المعنيين يعملون على الملفات المطروحة بالمؤتمر، منذ فترة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن «المؤتمر الاقتصادي يشهد حديث الوزراء عن الملفات الخاصة بتحقيق المحاور الأساسية التي تؤدي إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتنشيط البورصة والحماية الاجتماعية».

وأوضحت أن المؤتمر الاقتصادي يتطلب عمل الجميع تحت مظلة واحدة، والاستماع إلى الآراء المختلفة غير الحكومية، وإجراء مناقشات تؤدي إلى الخروج بتوصيات، مؤكدة أن القطاع الخاص سيتحدث خلال المؤتمر بجرأة وشفافية.

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