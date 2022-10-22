تلجراف: الدفاع البريطانية سترسل حوالي 60 دبابة قديمة إلى قاعدة الناتو في ألمانيا

قالت صحيفة "تلجراف"، إن وزارة الدفاع البريطانية سترسل حوالي 60 دبابة قديمة إلى قاعدة حلف شمال الأطلسي الناتو في ألمانيا لإجراء تدريبات.

وأضافت الصحيفة، اليوم السبت، أن القوات البريطانية تستعد لإرسال نحو 60 دبابة تشالنجر 2، للتدريبات والعمليات في أوروبا في قاعدة حلف شمال الأطلسي في سينيلاغر بألمانيا.

وأشارت إلى أن الذخيرة والمعدات مخزنة في هذه القاعدة في حالة استدعاء الناتو للتدخل في شرق أوروبا.

ولفتت إلى أن هناك أيضا مناقشة تجري حول زيادة كمية الذخيرة والإمدادات في القاعدة لتسهيل اللوجستيات إذا تم التنازع على القناة في بريطانيا.

من جهته، قال الكولونيل تيم هيل، الذي يدير القاعدة: "نحن نتحدث عن التدريب وحيازة المعدات في قارة أوروبا.. الهدف هو إبراز القدرة العسكرية للمملكة المتحدة.. إن الجيش البريطاني جاد للغاية بشأن تخزين مخزون الحرب والحفاظ عليه في قارة أوروبا".

وأضاف: "القاعدة في موقع استراتيجي في ألمانيا لأن أي شرق أبعد يمكن أن نقاتل فيه.. فالتواجد هنا في ألمانيا هو مفتاح لذلك".

ولفت إلى أن هذا الأمر يؤكد التزام المملكة المتحدة المطلق بتحالف الناتو.