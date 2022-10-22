لاعب منتخب ألمانيا يعلن غيابه عن المونديال للإصابة

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أكد فلوريان نيوهاوس لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم السبت أنه سيغيب عن منتخب ألمانيا خلال مونديال قطر، كما كان متوقعا.

وقال نيوهاوس لشبكة "سكاي" اليوم السبت "كأس العالم على الأبواب، لسوء الحظ الوقت لن يسعفني".

وأضاف "بالنسبة لي الأولوية الآن أن تتعافى ركبتي بشكل كامل".

وتعرض نيوهاوس لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في سبتمبر الماضي، وعاد مؤخرا للتدريبات الفردية.

وأوضح نيوهاوس أنه كان واضحا بالفعل بالنسبة له منذ فترة أنه لن يستعيد عافيته قبل بطولة كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل.