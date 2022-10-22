جونسون يحصل على دعم 100 نائب تمهيدا لترشحه للمنافسة على زعامة حزب المحافظين

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حصل على دعم 100 نائب بريطاني تمهيدا لترشحه للمنافسة على زعامة حزب المحافظين.

من جانبها، قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إنه من المتوقع أن يدخل جونسون سباق رئاسة الوزراء، وسط مطالب من بعض نواب حزب المحافظين بعودته إلى المنصب الذي استقال منه منذ 3 أشهر.

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، استقالتها من منصبها وذلك بعد 6 أسابيع فقط على توليها المنصب.

وقالت أمام حشد من الصحفيين، إنها تتنحى من منصبها، في وقت يشهد عدم استقرار كبير على صعيد الاقتصاد وعلى المستوى الدولي.

وأضافت: "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها".