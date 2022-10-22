كولر ينفي شائعات حديثه عن لاعبي الأهلي

نفی مارسيل کولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأهلي، خلال اجتماعه التحضيري مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام أسوان في الدوري الممتاز، إدلائه بأي تصريحات في الفترة الماضية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أسوان على ملعب السلام، في السابعة من مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال كولر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه،أنه لم يقابل أي إعلامي أو تحدث مع أحد في أمور تخص لاعبي الفريق وخاصة مهاجميه، سـواء بشكل مباشر أو عـن طريق وسيط.

وأوضح المدرب السويسري أن الأمور الفنية تخصه وجهازه المعاون، ولا مجال للحديث عنها في الإعلام أو حتى في الجلسات الخاصة.