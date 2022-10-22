دعوة أمريكية لتحقيق أممي في مزاعم استخدام مسيرات إيرانية بأوكرانيا

دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق أممي في مزاعم استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في الحرب على أوكرانيا.

وقال نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، في اجتماع مجلس الأمن، إن الأمم المتحدة يجب أن تحقق في أي انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويجب ألا نسمح لروسيا أو آخرين بعرقلة أو تهديد الأمم المتحدة من القيام بالمسؤوليات الموكلة إليها.

وفي وقت سابق، بعثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعوات مشابهة في رسالة إلى الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، وصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ذلك في اجتماع مجلس الأمن بأنه "وضع شائن"، ورفض مجددا مزاعم نشر طائرات مسيرة إيرانية في الحرب على أوكرانيا وحذر من إجراء تحقيق أممي في الأمر.

وصرح نيبينزيا بأنه إذا حدث ذلك، ستضطر روسيا إلى إعادة النظر في تعاونها مع الأمم المتحدة، مرددا تصريحا مشابها لنائبه دمتري بولينسكي قبل عدة أيام.