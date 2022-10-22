ابراهيم عيسى: تهديدات القتل لا تفقدني شجاعتي ولن اتراجع عن آرائي

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، عدم تراجعه في أي وقت من الأوقات عن أراءه أو يفقد شجاعته بعد تهديده بالقتل، قائلا: "تهديدات القتل لا تجعلني اتراجع أو افقد شجاعتي في التعبير، وتنظيم القاعدة حينما أصدر فتوى بقتلي وحل دمي طبيعي أني أقلق وانزعج".

وأشار الاعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه حينما ينظر بدقة لمشهد تهديده بالقتل من تنظيم القاعدة هذا الانزعاج منه لم يؤدي إلى غياب لصوته ولا أراءه ولم يتراجع ولن يتراجع عن محاربة هذه الافكار.

وعلق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الهجوم عليه من قبل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد تصريحه عن الصيدلي والقرآن، قائلا: "ايه الاضافة اللي عند علاء مبارك عشان اتوقف عنده وانتبه والهجوم عليا كان ترند في الوقت ده".