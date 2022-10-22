مي عبد الحميد: هيئة المجتمعات العمرانية تنشئ أكثر من 65 مدينة جديدة

قالت المهندسة مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إن هيئة المجتمعات العمرانية تنشئ أكثر من 65 مدينة جديدة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" الذي تُقدمه الإعلامية منى العمدة، عبر شاشة "النهار"، أن المدن الجديدة تساهم في تخفيف التكدس في المدن القديمة، مؤكدة أن الحياة مختلفة تماما وأفضل كثيرا في المدن الجديدة.

وأشارت إلى أن المدن الجديدة ذكية مستدامة وبها مساحات خضراء شاسعة.

ولفتت إلى أن صندوق الإسكان منذ تدشينه في 2018 عمل على إنشاء العمارات الخضراء، مشيرة إلى إنشاء 25 ألف وحدة وسيتم قياس الأثر البيئي الخاص بها والتأكد من وفرة المياه والكهرباء، ومن ثم تعميم التجربة بشكل أكبر.

وأوضحت أن هذه التجربة تحتاج تدريب العمالة بشكل معين، باعتبار أن هذه الوحدات لها مواصفات معينة، مؤكدة العمل على تكوين كوادر كثيرة في هذا المجال.