ابراهيم عيسى: محمد رمضان ابتكر موسيقى راب وأكثر نجم متواصل مع السوشيال ميديا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الفنان محمد رمضان نجم جماهيري ومغني راب شهير ومهم ولديه منتج موسيقي لافت للانتباه لكل دارس لفن الراب، قائلا: "اللي بيدرس الراب لازم ينتبه لدور محمد رمضان في هذا السياق وهو ابن هذا الجيل وهو أصغر نجم سنا وأكثر نجم متواصل مع السوشيال ميديا".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن النجم محمد رمضان فاهم وسائل التواصل الاجتماعي بدقة ولو وجدت إدارة في مصر وأي أجهزة تريد مخاطبة الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي يقع الاختيار على محمد رمضان من خبرته وقدرته وتأثيره.

وتابع: "أي هجوم على النجم محمد رمضان مش هو المقصود منه ولكن أي هجوم على أي فنان هو الهجوم على قيمة الفنان نفسه، وصورة الفنان وأنه يشوه في هذا النجم ويقلل من دوره وتأثيره".