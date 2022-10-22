 عرض قطع أثرية بمتحف اللوفر بينها مصحف يعود للقرن الثامن الميلادي - بوابة الشروق
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عرض قطع أثرية بمتحف اللوفر بينها مصحف يعود للقرن الثامن الميلادي

وكالات
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 4:47 م | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 4:48 م

أفادت حكومة أوزبكستان، بأن متحف اللوفر في باريس سيعرض عشرات من القطع الأثرية الأوزبكية التي ساعد خبراء المتحف في ترميمها.

وتتضمن القطع، وفق وكالة "رويترز"، مخطوطة لجزء من المصحف تعود إلى القرن الثامن الميلادي وتمثالا لبوذا يعود تاريخه إلى ألفي عام.

وقالت مؤسسة تنمية الثقافة والفنون الحكومية الأوزبكية، في بيان، إن 70 قطعة أثرية تم ترميمها سيعرضها متحف اللوفر في الفترة الممتدة من 23 نوفمبر إلى السادس من مارس المقبل.

وأضافت أن جزء المصحف ظل محفوظا لقرون في قرية كاتا لانجر وهو من بين أقدم مخطوطات القرآن التي مازالت باقية.

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