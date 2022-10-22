أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن صندوق النقد الدولي يعطي لمصر قرض كل مرة بشروط ناعمة وبفوائد قليلة، ولكن هذه المرحلة هناك زيادة في نسب الفوائد وتقليل الشروط المطلوبة، قائلا: "لسه بنسدد في الـ 20 مليار دولار اللي علينا وهناك شروط من الصندوق لعمل إصلاح بهذه القروض".

وأضاف ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أن صندوق النقد الدولي اشترط وجود شفافية حول تحسين حركة الإصلاح بمصر كشرط للحصول على القرض، مشيرا إلى أن الأرقام واضحة وشفافة بالفعل ونكشفها في مصر للجميع، ولكن الشفافية ليست في معرفة الأرقام وإعلانها فقط، ولكن في مناقشة هذه الأرقام والموافقة عليها كشعب أو رأي عام وبرلمان".

وتابع: "الشفافية ليست بمعرفة تفاصيل القرض ولكن بأسباب الاستدانة والقروض نفسها هل استفدنا منها، وصندوق النقد يشترط زيادة ميزانية الطب والتعليم في مصر، وهو ما طالب المشروعون والخبراء التعليميون في مصر من قبل، وإجراء إصلاحات هيكيلية وتراجع القطاع العام والسماح للقطاع الخاص بأداء مهمته".