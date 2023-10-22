 كوريا الجنوبية وعدد من الدول العربية تعقد جولة أخرى من مباحثات اتفاقية التجارة الحرة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية وعدد من الدول العربية تعقد جولة أخرى من مباحثات اتفاقية التجارة الحرة

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية
سول - (د ب ا)
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 3:01 م | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 3:01 م

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية ومجموعة من الدول العربية، غدا الاثنين، جولة جديدة من المفاوضات من أجل اتفاقية التجارة الحرة في سول.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة قالت، إنه سوف يتم عقد الجولة الثامنة من المباحثات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي على مدار 5 أيام حتى الجمعة المقبلة.

وأوضحت الوزارة، أنه من المتوقع أن يناقش الجانبان عدة قضايا تتضمن تجارة السلع والخدمات وسبل تحسين الأحوال التجارية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال إتمام الاتفاقية، فإنها من شأنها مساعدة كوريا الجنوبية على توسيع مصادرها من إمدادات الطاقة وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الخليجية.


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