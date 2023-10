أونروا تعلن مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالأمم المتحدة «أونروا»، مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «نحن في حالة صدمة وحداد، تأكد الآن مقتل 29 من زملائنا منذ 7 أكتوبر، ونصف هؤلاء الزملاء من المعلمين».

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4651 شهيداً؛ بينهم 1873 طفلاً، و1023 امرأة، و187 مسناً، و14 ألفًا و245 مصابًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيداً، بينهم 117 من الأطفال، وغالبيتهم من جنوب القطاع.

وأكد القدرة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574 مجزرة؛ راح ضحيتها 3600 شهيداً وصلوا للمستشفيات، ولازال أضعاف ذلك تحت الأنقاض.

وأوضح المتحدث باسم الصحة، أنهم تلقوا 1450 بلاغاً عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض، منهم 800 طفل.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث ينتهج سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين، ويرتكب مجازر بشعة وإبادة جماعية وتهجير قسري لأبناء شعب فلسطين.

